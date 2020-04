Stiri pe aceeasi tema

- Informații de ultima ora indica – din pacate – o noua creștere a pierderilor de vieți in randul romanilor confirmați cu noul coronavirus. Din datele facute publice miercuri seara de autoritați, in speța de Grupul de Comunicare Strategica, aflam ca victimele aveau intre 47 și 92 de ani, trei dintre ele…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca au fost inregistate alte șase decese ale unor persoane infectate cu COVID 19, numarul morților in Romania ajungand la 203. Decesul 198 este ambulanțierul de la SAJ Suceava, barbat, 53 ani. Cazul 199 este o femeie de 61 ani din județul Mureș, internata in…

- Inca opt decese au fost raportate luni de Grupul de Comunicare Strategica din cauza COVID-19, ridicand astfel numarul total la 176 și la 25 pe cel al zilei. Deces 169 Barbat, 78 ani din jud. Suceava. Internat in SJU Suceava in 29.03.2020. Probe biologice recoltate pentru COVID-19 in data de 31.03.2020.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat luni dimineața ca in Romania au fost inregistrate cinci noi decese la persoane confirmate cu noul coronavirus. Bilanțul morților ajunge la 156. Potrivit GCS,...

- Inca trei decese ale pacienților cu COVID-19 in Romania, au fost anuntate duminica dupa-amiaza. Tara noastra ajunge astfel la 151 de decese confirmate ale pacienților cu coronavirus, transmise de Grupul de Comunicare Strategica. Decesul unui barbat a fost raportat la peste o saptamana distanța. A decedat…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, vineri, doua noi decese inregistrate in Romania la pacienți diagnosticați cu noul coronavirus. Este vorba de o femeie de 54 de ani din Constanța și de un barbat de 61...

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat cel mai mare val de decese de pana acum, provocat de pandemia de coronavirus. Numarul morților inregistrați pana acum a atins 107. Deces 95 Barbat, 75 ani, Mun....

- nca doua decese din cauza noului coronavirus au fost confirmate marti seara în România, numarul total al persoanelor care au murit pâna în prezent ridicându-se la 82, anunta Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre un barbat de 70 de ani din judetul…