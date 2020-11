COVID-19: Vicepremierul canadian a anunţat că intră în izolare Vicepremierul canadian Chrystia Freeland a anuntat sambata ca intra in izolare dupa ce a primit o notificare din aplicatia mobila anti-COVID, relateaza AFP. ''Astazi am fost testata pentru COVID-19 dupa ce am primit o notificare din aplicatia COVID Alert. Sunt in carantina acasa, asteptand rezultatele testului meu de screening'', a scris pe Twitter Chrystia Freeland, de asemenea ministru al Finantelor. ''Aplicatia COVID Alert este un instrument important in lupta noastra impotriva virusului'', a adaugat ea, incurajandu-i pe canadieni sa o descarce si sa o foloseasca.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

