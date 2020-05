Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 24 aprilie, este prima zi de la inceputul pandemiei in care numarul persoanelor vindecate in ultimele 24 de ore depașește numarul cazurilor noi.Astfel, autoritațile anunța ca in ultimele 24 de ore au fost raportate 321 de cazuri noi de infecții cu coronavirus. De asemenea, de la ultima raportare,…

- Numarul persoanelor declarate vindecate de Covid-19 in Spania l-a depașit vineri, pentru prima oara de la debutul epidemiei de coronavirus, pe cel al persoanelor nou infectate, au spus autoritațile, citate de Associated Press.Vineri, au fost raportate 2.796 de cazuri noi, in timp ce 3.105 oameni au…

- Numarul cazurilor active de COVID-19 inregistrate in Italia a scazut pentru prima data de la inceputul epidemiei in peninsula, iar autoritatile au anuntat 454 de decese pentru ultimele 24 de ore, scrie News.ro.Autoritatile sanitare italiene au raportat luni 454 de decese, cu 21 mai multe fata…

- Diferența intre numarul de cazuri declarate vindecate de COVID-19 aparuta intre comunicarea facuta de Direcția de Sanatate Publica Suceava și cea a Spitalului de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava vine din procedura destul de laborioasa de confirmare a vindecarii, care in aceasta ...

- In ultimele 24 de ore, 1.260 de persoane au fost diagnosticate cu Covid-19, numarul total al cazurilor fiind acum de 19.691. Cifrele nu reflecta numarul exact al oamenilor afectati de Covid-19, ci depinde de numarul testarilor. Incepand de duminica, in Belgia vor fi efectuate, in medie, 10.000 de teste…

- Cu cele 475 de persoane care au murit miercuri in Italia din cauza coronavirusului, numarul total al deceselor a ajuns la la 2.978, Nici macar in China nu au fost atația morți intr-o singura zi, scrie La Repubblica . Numarul cazurilor confirmate a crescut de asemenea la 35.713, fata de 31.506 marti,…

- Numarul cazurilor active de infectare cu Covid-19 a ajuns in Spania la 30, cele mai noi fiind detectate in Sevilia, regiunile Madrid si Aragon. Autoritatile avertizeaza oamenii ca panica poate duce la blocarea sistemului sanitar, potrivit news.ro.De la primul caz de imbolnavire reportat in…

- China a declarat ca numarul persoanelor care s-au vindecat de coronavirus si au fost externate din spital a depasit numarul de cazuri noi pentru a zecea zi consecutiv. Oficialii sanitari din China sunt optimisti, dar recunosc faptul ca sunt necesare eforturi mai mari pentru a depista pacientii care…