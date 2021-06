Stiri pe aceeasi tema

- Varianta indiana a coronavirsului (varianta Delta) este responsabila pentru circa 20% dintre noile cazuri de COVID-19 detectate in ultima saptamana in Irlanda, o crestere considerata ingrijoratoare de principalul responsabil sanitar din aceasta tara vecina cu Marea Britanie, unde varianta Delta provoaca…

- 17.906 de noi cazuri de coronavirus au fost inregistrate sambata in Rusia, dintre care 9.120 doar in Moscova, un nou record de infectari pentru capitala Rusiei, pentru a doua zi consecutiv, potrivit datelor guvernamentale, informeaza AFP, citata de Agerpres . Noul bilanț vine dupa ce, vineri, in Moscova,…

- O durere de cap, în gât sau curgerea nasului sunt acum printre cele mai comune simptome ale COVID-19 în Marea Britanie, țara în care varianta indiana Delta a coronavirusului a devenit dominanta, relateaza BBC.Prof Tim Spector, care desfașoara un studiu de evaluare continua…

- Cercetarea a fost realizata de Indian SARS-CoV-2 Genomic Consortia (INSACOG) si de National Centre for Disease Control (NCDC). Potrivit concluziilor, varianta Delta (B.1.617) si tulpina sa secundara B.1.617.2 sunt capabile sa atinga o viteza foarte mare de raspandire in randul populatiei, fiind responsabila…

- Marea Britanie va desfasura anul viitor o ancheta asupra modului în care guvernul a gestionat pandemia de Covid-19, a anuntat miercuri premierul Boris Johnson, potrivit Agerpres.„Acest proces va analiza în detaliu actiunile statului”, a afirmat el în parlament.Ancheta…

- India a atins joi un alt numar fara precedent la nivel mondial de infectari, cu peste 375.000 de persoane infectate cu COVID-19 in ultimele 24 de ore, relateaza Euronews . Cu spitale copleșite, lipsa de oxigen pentru pacienți, parcuri și parcari transformate in crematorii , India trece prin cea mai…

- Alte 2132 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 4 cazuri sint de import (2-Italia, 1-Marea Britanie, 1-Irlanda ). Numarul total teste efectuate –6704, dintre care 1745 teste Rapid- Antigen. Bilanțul cazurilor de COVID-19 in țara…