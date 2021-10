Covid-19. Val de noi infectări în Germania, bilanț epidemic de urgență Numarul de noi cazuri de Covid-19 a crescut brusc in Germania in ultima saptamana, arata bilanțul epidemiei publicat vineri, 22 octombrie, ceea ce ar putea duce la inasprirea restricțiilor in țara pe masura ce se apropie iarna. Rata de incidența a cazurilor de Covid-19, care masoara numarul de infecții inregistrate pe parcursul a șapte zile […] The post Covid-19. Val de noi infectari in Germania, bilanț epidemic de urgența first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

