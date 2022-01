Covid-19: Val de concedii medicale în Spania, mai ales în sistemul sanitar Cu peste 100.000 de infectari Covid-19 raportate zilnic, Spania se confrunta cu o creștere a numarului angajaților in concediu medical care creeaza probleme in sectoare vitale. De exemplu, sistemul sanitar este primul afectat din cauza lipsei de personal intr-o perioada critica: in Cantabria, aproximativ o mie de cadre medicale sunt in concediu medical, transmite corespondentul special al TVR. In principal, se inregistreaza o lipsa de asistente medicale: pe de o parte pentru ca unele sunt pozitive la coronavirus, iar pe de alta parte unele au fost transferate in centre de vaccinare. Aceeași lipsa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In debutul ședinței de Guvern, premierul Nicolae Ciuca a precizat ca medicii de familie vor juca un rol cheie in combaterea pandemiei de COVID-19. Acesta a dat asigurari ca in valul 5 al pandemiei, Guvernul va asigura resursele necesare pentru sistemul sanitar. „Ii consideram ca fiind cel mai aproape…

- Astazi se implinește un an de la debutul campaniei de vaccinare in Romania. De atunci și pana in prezent peste 7,7 milioane de persoane s-au vaccinat anti-Covid cu schema completa și multe altele se lasa inca așteptate. Medicul Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Timișoara,…

- Rata de infectare in Spania cu noul coronavirus a depasit 500 de cazuri la 100.000 de locuitori. Incidenta s-a dublat de la inceputul lunii decembrie. Rata de infectare cu noul coronavirus din Spania a crescut vineri la peste 500 de cazuri la 100.000 de locuitori, depasind pragul considerat…

- Autoritațile sanitare franceze au respins, la sfarșitul saptamanii trecute, accesul precoce la un tratament antiviral contra formelor benigne de Covid-19, monulpiravir, apreciind ca eficacitatea este sub cea a tratamentelor existente, transmite 20 Minutes și AFP. Inalta Autoritate pentru Sanatate…

- Aproximativ 280 de medici si angajati din sistemul sanitar au continuat sa lucreze ilegal in Italia, fara sa fie vaccinati anti-COVID-19. Carabinierii au verificat pana in prezent circa 4.900 de angajati din sectoarele medical si de ingrijiri in peste 1.600 de institutii private si de stat. Din luna…

- Boala covid-19 a ucis peste 1,5 milioane de persoane de la inceputul pandemiei in Europa, unde mai multe tari restabilesc restrictii cu scopul de a limita contaminari-record, potrivit unui bilant realizat joi, in baza unor bilanturi oficiale, de catre AFP. Aproximativ 1.500.105 de morti din cauza…

- Autoritatile santare elene au anuntat ca au inregistrat 8.613 de cazuri de covid-19, un nou ”record” de la aparitia epidemiei in februarie 2020 in Grecia, unde spitalele incep din nou sa fie coplesite, relateaza AFP. De la sfarsitul lui octombrie, numarul contaminarilor creste neincetat, de la 3.600…

- Criza guvernamentala ucide oameni zilnic. Medici și cercetatori romani din țara și din diaspora fac apel la politicieni sa puna punct crizei guvernamentale, sa depolitizeze deciziile medicale și sa colaboreze in slujba oamenilor. Romania se confrunta cu probleme de sanatate publica de o gravitate…