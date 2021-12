Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Europeana pentru Medicamente a autorizat, luni, vaccinul anti Covid-19 dezvoltat de compania americana Novavax, se arata intr-un comunicat al EMA. Decizia urmeaza sa fie validata de Comisia Europeana printr-o aprobare oficiala.

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a recomandat luni extinderea utilizarii medicamentului RoActemra (Tocilizumab), dezvoltat de grupul farmaceutic Roche impotriva artritei, la pacientii adulti diagnosticati cu COVID-19 care au nevoie de tratament sistemic cu steroizi si la cei care necesita…

- Astfel, vaccinul Pfizer-BioNTech devine primul autorizat in Uniunea Europeana pentru aceasta grupa de varsta. Inainte de autorizarea oficiala, experții europeni au analizat, aproximativ doua luni, datele medicale privind riscurile și eficienta vaccinului Pfizer pentru copiii intre 5 și 11 ani. Comisia…

- Compania farmaceutica franco-austriaca Valneva si Comisia Europeana au anuntat miercuri ca au semnat un acord privind livrarea in urmatorii doi ani a unei cantitati de pana la 60 de milioane de doze din vaccinul sau candidat anti-COVID-19 , informeaza AFP si Reuters, preluate de Agerpres. Contractul…

- In urma unor avize științifice, Comisia Europeana a publicat o lista cu 10 medicamente care trateaza infecarea cu COVID-19, iar șase dintre acestea sunt deja revizuite, și unii producatori au cerut... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ministerul Sanatații a distribuit o noua tranșa de Remdesivir in unitațile sanitare care au in tratament pacienți infectați cu SARS-Cov-2. Este vorba despre 5692 de flacoane de Remdesivir 100 mg din cele 24 160 de flacoane achiziționate printr-un contract subsecvent in urma Acordului- Cadru incheiat…

- Comisia Europeana a semnat cu compania farmaceutica Eli Lilly un contract-cadru de achiziție comuna vizand furnizarea unui tratament cu anticorpi monoclonali pentru pacienții afectați de noul coronavirus, potrivit unui comunicat. Aceasta este cea mai recenta evoluție in ceea ce privește constituirea…

