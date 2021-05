Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul anti-COVID-19 Oxford/AstraZeneca are, dupa administrarea celei de-a doua doze, o eficacitate intre 85% si 90% impotriva bolii simptomatice, a anuntat joi Public Health England (PHE), in urma analizei efectuate dupa administrarea acestui vaccin in randul populatiei britanice, relateaza Reuters.…

- Numarul cazurilor de infectare cu varianta indiana a coronavirusului a ajuns la 2.323 in Marea Britanie, ceea ce inseamna o creștere cu 77 la suta in numai cinci zile. Anunțul a fost facut de ministrul britanic al sanatații, Matt Hancock, in Parlament.

- Experții spun ca aceasta varianta indiana a coronavirusului este si mai transmisibila decat varianta britanica si, in timp, ea va deveni dominanta, la fel cum s-a intamplat cu tulpina britanica.

- Varianta indiana a coronavirusului, B.1.617, a fost detectata in 44 de țari, anunța Organizația Mondiala a Sanatații. Aceasta varianta a fost descrisa de OMS drept „ingrijoratoare”. In continuare, in India, țara devastata de pandemia de coronavirus, numarul cazurilor zilnice de COVID-19 este in creștere,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a detectat varianta care sta la originea exploziei numarului de cazuri de COVID-19 din India in zeci de alte tari din intreaga lume, a anuntat miercuri agentia pentru sanatate din cadrul Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), relateaza Agerpres.Varianta B.1.617,…

- Responsabilii sanitari britanici au inclus vineri varianta indiana a coronavirusului SARS-CoV-2 in randul ''variantelor care determina ingrijorare'' (''variants of concern''), in urma dovezilor ca aceasta se raspandeste mai usor. Public Health England (PHE) a desemnat astfel varianta B.1.617.2,…

- Varianta coronavirusului detectata pentru prima data in India risca sa devina a doua cea mai dominanta din Marea Britanie peste cateva saptamani, au avertizat experții dupa ce numarul total de cazuri a crescut la 400. Public Health England (PHE) a declarat ca nu exista „dovezi ale transmiterii comunitare…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat ca are ”pe radar” o varianta a coronavirusului identificata in India, dar nu știe inca daca tulpina are legatura cu creșterea spectaculoasa a numarului de cazuri de Covid din aceasta țara, relateaza Agerpres , care citeaza EFE. Noua varianta are doua…