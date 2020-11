Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de Pfizer a inceput sa fie adus din SUA in Europa. Avioanele companiei aeriene United Airlines au inceput sa opereze de vineri primele astfel de zboruri din istorie, cu destinatia Bruxelles, informeaza Wall Street Journal . Dozele de vaccin au fost transportate in lazi…

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis a declarat duminica, 29 noiembrie, ca spera ca primele doze de vaccin anti-coronavirus sa fie disponibile in Romania pana la inceputul anului viitor, iar vaccinarea in masa a populației se va produce probabil in primavara. ”Poate reușim pana in vara anului viitor…

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a spus ca primele doze de vaccin anti-COVID-19 ar putea ajunge in Romania de la finalul lunii decembrie. El a mai precizat unde vor fi stocate vaccinurile, mai ales cele care au nevoie de condiții speciale, și cum se face vaccinarea.…

- Medicul militar Valeriu Gheorghița, coordonator al campaniei de vaccinare anti-COVID din Romania, a declarat la Digi24 ca vaccinul va fi gratuit și nu va fi condiționat sau obligatoriu. Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19 din Romania spune ca strategia de vaccinare a Romaniei este finalizata,…

- Autoritațile se pregatesc pentru vaccinarea impotriva Covid-19, dar se pare ca inclusiv medicii se afla printre cei care refuza vaccinarea. Citește și: Alexandru Rafila explica ce efecte secundare ar putea avea vaccinul impotriva Covid-19 Aproape 1.400 de persoane lucreaza de exemplu…

- Armata va fi implicata in vaccinarea populației in momentul in care vaccinul anti-Covid va ajunge in Romania, spune ministrul Sanatații, Nelu Tataru. „In aceasta strategie de vaccinare, noi il avem in pregatire, lucram continuu, ca sa spun așa, avem oameni care stabilesc strategia de vaccinare. La inceputul…

- Agenția Europeana a Medicamentelor (EMA) ar putea aproba trei vaccinuri anti-Covid la inceputul anului viitor, a declarat directorul executiv al acesteia Guido Rasi, potrivit News.ro, care citeaza Reuters. ”Daca totul merge bine, in primele luni ale anului 2021, ar putea exista trei vaccinuri aprobate…

- Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) ar putea aproba trei vaccinuri impotriva COVID-19 la inceputul anului viitor. Vaccinurile vor sosi in UE in primavara anului viitor, „daca totul merge bine”, a anunțat vineri directorul executiv al Agentiei Europene a Medicamentelor (EMA), Guido Rasi, potrivit…