Covid-19. Vaccinarea copiilor se poate face cu și fără programare Pentru vaccinarea impotriva Covid-19 copilului minor sunt obligatorii acordarea consimțamantului informat de catre parinți sau de catre tutore/reprezentant legal și de certificatul de naștere al minorului. In Franța, inițial, pentru vaccinarea copilului era nevoie de acordul ambilor parinți, cand era posibil. Dar pentru a stimula vaccinarea copiilor intre 5 și 11 ani, campanie care a inceput la sfarșitul lunii decembrie, guvernul francez a anunțat recent ca acordul dat de un singur parinte este suficient pentru imunizarea minorului. Aceasta masura a declanșat o serie de opinii din partea experților.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- "Sunt extrem de bucuros ca azi demaram vaccinarea copiilor, a fost un moment așteptat de foarte mulți dintre noi, pentru ca sunt copii aflați in evidența cu afecțiuni cronice și cu risc sa se imbolnaveasca de COVID. Acum atat ei, cat și parinții pot avea sentimentul de ușurare ca acest lucru e mult…

- Vaccinarea copiilor cu varste cuprinse intre 5 și 11 ani incepe miercuri. Imunizarea se face in centrele dedicate copiilor cu vaccinul produs de compania Pfizer BioNTech. Vaccinarea copiilor de peste 5 ani se poate realiza și fara programare, prin prezentare directa in cabinetele centrelor de vaccinare…

- Din 26 ianuarie, parinții copiilor cu varste cuprinse intre 5 și 11 ani ii pot duce pe cei mici la vaccinarea anti-COVID. Pana atunci, parinții iși pot face programare pe platforma naționala de programare pentru vaccinarea anti-COVID, in mai multe centre din județul Cluj.Programarile se pot realiza…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) informeaza asupra modalitaților de administrare a vaccinului Comirnaty-Pfizer/ BioNTech impotriva COVID-19, pentru grupa de varsta 5 - 11 ani, incepand cu data de 26 ianuarie 2022. Astazi, 13 ianuarie,…

- “In privinta pregatirii etapei de vaccinare adresata copiilor cu varsta cuprinsa intre 5 si 11 ani, pot sa va spun ca platforma de programare a fost deja optimizata, Registrul Eectronic National de Vaccinare, de asemenea, este optimizat. Noi am elaborat procedurile de lucru si instructiunile pentru…

- Aproape 80% dintre parinții cu copiii cu varste intre 5 și 11 ani prefera sa nu-și vaccineze anti-COVID-19, arata un studiu IRES (Institutul Roman pentru Evaluare și Strategie), realizat in parteneriat cu EduPedu.ro. In total, 79% dintre parinții de copii cu varste intre 5 și 11 ani nu sunt de acord…

- In penitenciarele din Romania s-a vaccinat intens, ajungandu-se, astfel, ca aproape 80% dintre persoanele care sunt in inchisori sa fie vaccinate. In contextul epidemiologic actual, data fiind creșterea, la nivel național, a numarului de cazuri COVID-19 raportate in valul 4 al pandemiei, Administrația…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva Covid-19, dr. Valeriu Gheorghița, a anunțat ca la mijlocul lunii decembrie Agenția Europeana a Medicamentului(EMA) ar putea autoriza vaccinarea anti-COVID cu serul Pfizer a copiilor cu varste intre 5 și 11 ani. „FDA a autorizat vaccinul de la Pfizer pentru…