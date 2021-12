Stiri pe aceeasi tema

- Infecțiile cu Omicron au fost depistate in peste 60 de țari. OMS avertizeaza asupra unui risc la nivel global, chiar daca noua varianta nu ar fi atat de severa precum Delta. Experții OMS susțin ca exista semne potrivit carora persoanele vaccinate, dar și cele vindecate de Covid-19, nu dezvolta suficienți…

- Cercetatorii japonezi de la Universitatea din Kyoto au conceput o masca speciala care devine fluorescenta sub razele de lumina ultravioleta cand intra in contact cu Covid 19. Maștile sunt fabricate pornind de la ouale de struț. Aceste pasari sunt capabile de a produce anticorpi contra coronavirusului.…

- Vaccinul nu impiedica infectarea cu noul coronavirus, dar reduce durata prezenței virusului in corp, limitand astfel riscul de transmitere pe termen lung. Un studiu, publicat in The New England Journal of Medecine, prezentat de Futura sante, arata ca persoanele vaccinate sunt contagioase o perioada…

- Tehnica folosita in multe vaccinuri impotriva Covid-19 ar putea sa ajute și in lupta contra bolii provocate de ințepatura de capușa. O ințepatura de capușa infectata cu bacteria Borrelia poate avea consecințe grave asupra sanatații. Este vorba de boala Lyme care, daca nu este tratata corect și in cel…

- Oamenii de știința au identificat o gena specifica care dubleaza riscul de insuficiența respiratorie cauzata de Covid-19 și care ar putea explica de ce unele grupuri etnice sunt mai predispuse decat altele la boala grava, scrie Bloomberg. Cercetatorii de la Universitatea din Oxford au descoperit ca…

- Un studiu, efectuat pe șoareci, ne propune plasturele ca vaccin anti-Covid. Studiul, publicat la sfarșitul saptamanii trecute in revista ”Science Advances”, are rezultate promițatoare. Plasturele este sub forma unui patrat de 1cm/1cm, din plastic, ce are pe suprafața 5.000 ”varfuri” minuscule, atat…

- Asociația Mame pentru Mame, alaturi de Asociația SAMAS, Societatea de Obstetrica și Ginecologie din Romania si Societatea Romana de Medicina Fetala si Neonatologie s-au mobilizat pentru a informa corect gravidele in legatura cu riscurile infecției Covid asupra sarcinii și pentru a incuraja vaccinarea…