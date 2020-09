COVID-19 va duce la ieftinirea cu 10% a apartamentelor Un studiu realizat de RE/MAX Romania, parte a liderului mondial in real-estate, arata ca unul dintre cele mai mari efecte ale pandemiei COVID-19 asupra pieței imobiliare va fi ieftinirea apartamentelor cu 10%. De asemenea, vom asista la la scaderi de preț pe inchirieri si la o ușoara reducere a volumului tranzacțiilor. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 2.130 de agenți și brokeri de top, din 27 de regiuni din Europa, cu o participare aproximativ egala de femei și barbați, majoritatea cu varste cuprinse intre 30 și 45 de ani. Jumatate dintre participanții la studiu au o experiența de minim… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

