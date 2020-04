Stiri pe aceeasi tema

- ​Guvernul de la Budapesta va trimite teste pentru coronavirus, maști și echipamente de protecție maghiarilor din afara granițelor, transmite Hotnews. ​ Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat ca este vorba de 600.000 de masti si cateva zeci de mii de costume si alte echipamente de protectie,…

- Ungaria a primit aproximativ 31 de milioane de masti, 133.000 de teste si 152 ventilatoare din China, a anuntat marti ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, in contextul eforturilor de limitare a raspandirii noului coronavirus, citat de MTI.Intr-o intalnire cu membrii comisiei de afaceri…

- Ungaria a primit aproximativ 31 de milioane de masti, 133.000 de teste si 152 ventilatoare din China, a anuntat marti ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, in contextul eforturilor de limitare a raspandirii noului coronavirus, citat de MTI. Intr-o intalnire cu membrii comisiei de afaceri externe…

- Ungaria va permite intrarea in Romania a cetatenilor romani aflati pe teritoriul tarii dupa inchiderea granitelor, i-a transmis ministrul de externe maghiar omologului sau roman Bogdan Aurescu. Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu a purtat, azi, o discutie cu omologul ungar, Peter Szijjarto, pentru…

- Ungaria va permite intrarea in Romania a cetațenilor romani aflați pe teritoriul țarii dupa inchiderea granițelor, spune ministrul de Externe ungar. Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu a purtat, marți, o discuție cu omologul ungar, Peter Szijjarto, pentru deblocarea tranzitului cetațenilor romani de…

- Ungaria va permite intrarea in Romania a cetațenilor romani aflați pe teritoriul țarii dupa inchiderea granițelor, i-a transmis ministrul de externe maghiar omologului sau roman Bogdan Aurescu, anunța MAE intr-un comunicat de presa.Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu a purtat, marți, o discuție…

- Doua sute de TIR-uri din Romania erau blocate, vineri, in puncte de frontiera din Italia si Slovenia, estimarile fiind ca numarul acestora va creste, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Bode.Oficialul a prezentat situatia autovehiculelor pentru transportul rutier international de…

- Faptele arata ca ultimii zece ani constituie deceniul cel mai reusit in istoria Ungariei in ultimii 100 de ani, a declarat duminica premierul Viktor Orban in discursul sau despre starea natiunii, potrivit Agerpres. Orban a spus ca Ungaria nu trebuie sa se conformeze ”elitelor epuizate de la Bruxelles”.Seful…