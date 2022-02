Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria a restrictionat “acoperirea” mediatica a pandemiei de coronavirus, in pofida unei decizii judecatoresti recente care a dat castig de cauza unei platforme online care s-a adresat justitiei pentru a contesta noile reguli ale guvernului de la Budapesta, transmite sambata dpa. Un decret emis de…

- Criteriile de internare a bolnavilor cu Covid-19 au fost stabilite de Ministerul Sanatații și publicate in Monitorul Oficial in data de 3 ianuarie 2022. Conform ordinului, internarea pacienților in spitale este decisa de medicul care evalueaza bolnavul, in funcție de un set de criterii de ...

- Premierul ungar Viktor Orban l-a felicitat pe Nicolae Ciuca, intr-o scrisoare trimisa sambata, pentru investirea in functia de prim-ministru al guvernului roman, a informat seful biroului de presa al lui Orban, potrivit agentiei MTI. In mesajul de felicitare, Viktor Orban a afirmat ca, in pofida provocarilor…

- Cozi interminabile s-au format luni, 22 noiembrie, in fața principalelor spitale din Budapesta, dupa ce Ungaria a introdus posibilitatea vaccinarii la liber, fara programare prealabila, pe fondul creșterii numarului de infectari, relateaza Reuters.Europa a devenit din nou epicentrul pandemiei, in contextul…

