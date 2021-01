Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria prelungeste pana la 1 martie lockdown-ul partial impotriva pandemiei de coronavirus aflat in vigoare din noiembrie 2020, a anuntat joi seful de cabinet al premierului Viktor Orban, relateaza Reuters. Gergely Gulyas a declarat intr-o conferinta de presa ca orice relaxare a restrictiilor acum…

- Moscova a prelungit pana pe 21 ianuarie toate restrictiile adoptate pentru a limita raspandirea maladiei COVID-19, cu exceptia unei dispozitii ce prevede revenirea elevilor in scoli incepand de luni, a anuntat joi primarul Serghei Sobianin, citat de Reuters, potrivit AGERPRES. Citește și: O…

- Masurile restrictive impuse in Ungaria din cauza epidemiei de coronavirus vor fi prelungite pina pe 1 februarie, a anunțat, vineri dimineața, premierul maghiar Viktor Orban, citat de hirado.hu. Șeful Guvernului de la Budapesta a precizat ca scoala online va fi mentinuta inclusiv pentru elevii de liceu.…

- Masurile restrictive impuse in Ungaria din cauza epidemiei de coronavirus vor fi prelungite pana pe 1 februarie, a anunțat, azi (8 ianuarie) dimineața, premierul maghiar Viktor Orban. Potrivit masurilor restrictive in vigoare in Ungaria, cetațenii straini nu pot intra in țara vecina in scop de sedere,…

- Ungaria va extinde actualele restricții, inclusiv interdicția de a circula noaptea, pana pe 1 februarie. Masura a fost luata pentru a combate raspandirea infecțiilor cu noul coronavirus, a declarat premierul Viktor Orban la radioul de stat, potrivit Reuters.Orban a spus și ca invațamantul gimnazial…

- Ungaria va cumpara vaccinuri anti-Covid-19 fie prin intermediul mecanismului Uniunii Europene, fie direct din China, intrucat Rusia nu detine suficiente capacitati de productie a vaccinului, a anunțat azi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, transmite agerpres . Ungaria…

- Autoritatile ungare au inceput sambata vaccinarea anti-coronavirus cu vaccinul Pfizer-BioNTech a angajatilor din sectorul medical, cu o zi mai devreme decat in majoritatea tarilor Uniunii Europene, transmite Reuters. Ungaria a primit primul transport de vaccin anti-coronavirus sambata dimineata,…

- Ungaria a prelungit pana la 8 februarie starea de urgenta, instaurata pentru a lupta impotriva celui de-al doilea val al pandemiei de COVID-19, conform unui decret guvernamental adoptat marti noapte, relateaza AFP. Restrictiile, care includ o interdictie de circulatie intre orele 20.00 si 05.00, interdictia…