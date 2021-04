Covid-19. Ungaria dispune deja de șase vaccinuri diferite In timp ce rata de vaccinare a populației depașește acum 30%, Ungaria inregistreaza și un procent de 2.400 de decese la milion de locuitori. Ungaria este singura țara din UE care a decis sa foloseasca vaccinuri din Rusia și China, fara a aștepta avizul Agenției Europene a Medicamentelor (EMA). Cecilia Muller, sefa Directiei nationale de […] The post Covid-19. Ungaria dispune deja de șase vaccinuri diferite first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria nu isi va putea redeschide economia inainte ca toti cetatenii sai cu varsta de peste 65 de ani care s-au inscris pentru vaccinare sa fie imunizati, a afirmat prim-ministrul Viktor Orban ieri, zi in care tara sa a raportat un numar record de 252 de decese in urma infectarii cu coronavirus, a…

- Agenția Europeana a Medicamentelor (AEM) a anunțat joi ca a inceput examinarea vaccinul rusesc Sputnik V. Etapa este una importanta, intrucat se va decide daca serul va fi autorizat oficial in Uniunea Europeana, transmite AFP, citata de Agerpres . Agenția a indicat ca vor fi evaluate datele pe masura…

- Seful guvernului de la Budapesta apare in fotografii de la vaccinare, cu explicatia "Vaccinat", iar un medic arata cutia vaccinului.Ungaria, amenințata de al treilea val al pandemiei, prelungește carantina pana pe 15 martie. Avertizand asupra riscului ca numarul noilor infectari sa creasca dramatic,…

- Ungaria este singura țara din UE care folosește cele doua seruri. Acestea nu au primit aprobarea de utilizare din partea Agenției Europene a Medicamentului. Potrivit acordului incheiat de guvernul de la Budapesta cu Sinopharm, țara va primi cinci milioane de doze de vaccin chinezesc. Anunțul vine in…

- Numarul de cazuri de COVID-19 in Europa de Est a depasit pragul de 10 milioane, vineri, potrivit unui bilant intocmit de Agentia Reuters, in timp ce tarile din regiune au in vedere cresterea achizitiilor de vaccinuri de la mai multi furnizori pentru a accelera programele de imunizare, potrivit Agerpres.…

- Ungaria este singura țara UE care a inceput sa administreze vaccinul rusesc anti- Covid-19 Sputnik V. Administrarea a 2.800 de doze de vaccin Sputnik V, care nu este aprobata in UE, a inceput vineri in patru spitale din Budapesta, a declarat medicul șef Cecilia Mueller intr-o conferința de presa online,…

- Ungaria devine vineri prima tara din Uniunea Europeana (UE) care foloseste vaccinul rusesc impotriva covid-19 Sputnik V, a anuntat intr-o conferinta de presa obisnuita medicul-sef ungar Cecilia Muller, relateaza AFP. „Azi (vineri), incepem sa vaccinam cu vaccinul Sputnik , in centre de vaccinare…

- „Astazi (vineri, 29 ianuarie - n.red.), OGYEI (autoritatea ungara pentru medicamente) a emis aprobarea de a utiliza si vaccinul Sinopharm, asa ca dupa Pfizer, Moderna, AstraZeneca si vaccinul rusesc Sputnik, putem conta si pe vaccinul Sinopharm”, a declarat in cadrul unui briefing Cecilia Muller, sefa…