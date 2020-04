Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea COVID-19 in lume: Mai mult de 30.000 de decese la nivel global. Numarul de infecții se apropie de 700.000 Pandemia de COVID-19 a provocat decesul a 30.003 persoane in lume, dintre care doua treimi in Europa, de la aparitia sa in decembrie in China, potrivit unui bilant stabilit de AFP,…

- Bilantul cazurilor de coronavirus a depasit 1.000 de decese in Regatul Unit, cu 260 intr-o zi, potrivit informatiilor oficiale publicate sambata, scrie AFP, conform news.ro.Oficial, numarul persoanelor decedate a ajuns la 1.019 iar al celor infectate este de 17.089. Un primar PNL iși…

- Platforma Naționala de Pregatire pentru Situații de Urgența, fiipregatit.ro a pregatit un ghid de autoizolare la domiciliu. Ce masuri de igiena trebuie sa se respecte in autoizolare. Unde poți suna pentru a afla mai multe informații despre COVID-19. Ghid COVID-19 pentru autoizolare la domiciliuCand…

- Aproape toate companiile care activeaza in industria din Romania (98%) au implementat, in aceasta perioada, ca principala masura de combatere a epidemiei COVID-19, modul de lucru de acasa, arata rezultatele unui sondaj realizat de Asociatia Business Service Leaders in Romania (ABSL), publicate miercuri.…

- In scopul prevenirii raspandirii virusului COVID-19, Judecatoria Lugoj, prin Hotararea Adunarii Generale a Judecatorilor nr. 6/12.03.2020 si prin Decizia Presedintelui Judecatoriei nr. 5/12.03.2020, a hotarat adoptarea unui set de masuri pentru perioada 12 martie 2020 – 31 martie 2020: In perioada 12…

- In perioada 12 - 31 martie sunt sistate vizitele apartinatorilor beneficiarilor institutionalizati, voluntarilor si tertilor in cadrul centrelor rezidentiale ale DGASPC Galati, iar in perioada 12-31 martie se suspenda activitatea centrelor de zi si a celor de recuperare din cadrul institutiei.

- In Bulgaria s-a anunțat primul deces provocat de coronavirus. Ungaria isi inchide frontierele pentru persoanele venite din Italia, China, Coreea de Sud si Iran. Peste tot in Europa se iau masuri speciale de protecție.

- Covid-19 nu e un indice bursier, dar evolutia lui in timp real pare sa influenteze deciziile investitorilor din ultimele zile mai mult decat cotatiile actiunilor de pe Wall Street. Iar comportamentul acestora a fost unul previzibil: au renuntat rapid la stocurile de actiuni si s-au reorientat…