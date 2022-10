Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit dr. Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, noul sezon gripal ar putea debuta la jumatatea lunii octombrie și s-ar putea prelungi pana in aprilie. Ceea ce este normal. Și totuși acest sezon gripal este diferit de celelate. Dr. Marinescu…

- Prof. Dr. Adrian Marinescu, medic infecționist și directorul medical al Institutului „Matei Balș” București, explica la Adevarul Live importanța vaccinarii anigripale in contextual evoluției epidemiologice și ce impact ar putea avea un nou val al pandemiei.

- De cele mai multe ori, vremea schimbatoare sau scaderea temperaturilor, specifica sezonului rece, pot favoriza apariția cazurilor de raceli și gripa. Se intampla ca gripa sa fie confundata cu raceala și invers. Cum poate fi facuta diferența intre ele? Directorul medical al Institutului National de Boli…

- In perioada 1 ianuarie 2022-30 iunie 2022, au murit cu 6.905 mai mulți oameni in Romania decat in același interval al anului 2019, arata datele Institutului Național de Statistica. Chiar daca varianta predominanta de COVID, Omicron, este una mai blanda, virusul inca inclina balanța statisticilor populaționale.…

- Directorul medical al Institutului Național de Boli Infecțioase ”Prof.dr. Matei Balș” din București, dr. Adrian Marinescu, afirma ca numarul pacienților diagnosticați cu HIV/SIDA dupa pandemie a crescut simțitor.

- Sars-Cov-2, ”cu mare probabilitate”, va avea ”variante virale care nu sunt agresive, dar se va transmite cu ușurința, spune dr. Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, pentru Agerpres. Potrivit dr. Marinescu, in mod normal ”virusul sufera mutații”,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, la Iasi, ca se asteapta creșterea numarului cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2. „Este o evolutie care este preocupanta pentru Ministerul Sanatatii, pentru autoritatile de sanatate publica. Ne pregatim pentru un numar de cazuri (COVID-19…

- Adrian Marinescu, medic primar boli infecțioase, director medical la Institutul "Matei Balș" din Capitala, a declarat, la Realitatea PLUS, ca pandemia de coronavirus nu s-a incheiat, ci "a trecut intr-o alta etapa". Medicul a confirmat creșterea adresabilitații catre spitale in ultima perioada, dar…