- Imunizarea in masa a populatiei elvetiene cu ajutorul unui vaccin creat impotriva noului coronavirus ce provoaca maladia respiratorie COVID-19 ar putea sa inceapa in aceasta tara in luna octombrie, a anuntat imunologul Martin Bachmann, citat de DPA. Agentia Elvetiana pentru Produse Terapeutice, Swissmedic,…

- „Substanta activa soseste maine sau poimaine pe Otopeni, a plecat un avion in Elvetia si din Elvetia soseste pe Otopeni in 2 zile. Dupa ce vine vom produce... The post Medicamentul-minune impotriva COVID-19, fabricat in Romania appeared first on Renasterea banateana .

- RAJA SA raspunde provocarilor COVID 19. A trecut aproape o luna de cand societatea noastra a impus primele masuri de prevenire si de limitare a diseminarii virusului SARS CoV 2, atat pentru angajatii RAJA cat si pentru comunitate. Am reusit sa ne mobilizam inca de la inceput si sa ne derulam toate activitatile…

- Deputatul socialist Vladimir Odnostalko considera ca noul virus COVID-19 ar fi fost creat de catre cei care ar intentiona sa-i inlature pe liderii mondiali incomozi. Declaratia deputatului a fost facuta in contextul anuntului ca premierul britanic, Boris Johnson, a fost testat pozitiv cu coronavirus.

- Art Basel, unul dintre cele mai mari targuri de arta contemporana din lume, care are loc in fiecare an in iunie, in Elvetia, a anuntat joi ca editia de anul acesta va fi reprogramata in septembrie din cauza pandemiei de Covid-19, informeaza AFP.

- Pana astazi, 21 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 367 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 367 de persoane confirmate pozitiv, 52 au fost declarate vindecate și externate (36 la Timișoara, 11 la București, 3 la Craiova, unul la Constanța și…

- S-au mobilizat pentru a-i ajuta pe cei care salveaza vieti omenesti. Un grup de voluntari aduna fonduri pe o platforma online, iar din banii acumulati isi propun sa procure alimente pentru medicii antrenati in lupta cu COVID-19.

- In detaliu, in Italia au fost inregistrate 12.462 de cazuri, dintre care 2.313 de noi cazuri de contaminare intr-un interval de 24 de ore, si 827 de decese in total, in Spania s-au inregistrat 2.128 cazuri (506 noi cazuri) si 47 de decese, in Franta 1.784 cazuri (178 noi cazuri) si 33 de decese, in…