- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat ca numarul record de infectari nu este o surpriza avand in vedere ca pentru prima data s-au facut aproape 110.000 de teste. Nu sunt cifre neașteptate și este posibil ca saptamana viitoare creșterea sa continue, a spus ministrul. El a adaugat ca momentan…

- Potrivit cercetatorilor americani de la doua universitați din Oregon, canabisul conține acizi posibil eficace contra virusului SARS-COV-2, transmite Slate. In timp ce toata lumea este intr-o cursa contra cronometru de vaccinare pentru a ține sub control pandemia și de dezvoltare a noi trantamente preventive…

- Cunoscuta cantareața Nico a fost din nou infectata cu COVID-19 la sfarșitul anului trecut. Vedeta a trebuit sa-și anuleze toate planurile și sa ramana acasa, deși avea concert de Revelion in Italia. Ea spune ca e vaccinata cu schema completa.

- Situația este dramatica la Iași, unde, in doar o zi, numarul pacienților internați la Spitalul pentru Copii Sfanta Maria s-a dublat, iar mulți dintre ei nu au implinit inca un an. Doar la unul dintre pacienti, infectia a fost provocata de tulpina Omicron, spun medicii. In celelalte cazuri, e vorba,…

- Vaccinul israelian obține cel mai inalt nivel de siguranța pentru a demara studiul de faza 2b/3 și este evaluat contra variantei Omicron, anunța The Jerusalem Post. Nrx Pharmaceuticals a anunțat ca va continua studiile referitoare la vaccinul BriLife dezvoltat in Israel, dupa ce studiul de faza 2 s-a…

- In timp ce experții considera ca infecțiile HIV necontrolate ar fi una dintre explicațiile apariției variantei Omicron, Națiunile Unite avertizeaza ca obiectivul de eradicare a SIDA pana in 2030 ar putea fi imposibil de atins din cauza ca pandemia de Covid a determinat o scadere a ritmului de depistare.…

- In timp ce noua tulpina Omicron a pus tarile in stare de alerta, Organizatia Mondiala a Sanatatii spune ca majoritatea infectiilor actuale Covid se datoreaza in continuare variantei Delta, relateaza CNBC.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, sambata, ca oamenii trebuie sa se vaccineze si nu sa astepte tratamentul impotriva COVID-19, care este mai toxic decat un vaccin, acesta din urma stimuland sistemul imunitar natural. “Incep sa apara tratamente, dar eu vreau sa…