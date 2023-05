Covid-19, un subiect mort și îngropat Negocierile unui acord obligatoriu din punct de vedere juridic care ar putea preveni urmatoarea pandemie au ajuns inevitabil pe un drum infundat. Propus inițial de președintele Consiliului European, Charles Michel, in cele mai grele zile ale crizei Covid-19, scopul este de a crea un nou set de reguli care sa ghideze țarile in ceea ce […] The post Covid-19, un subiect mort și ingropat first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va "limita comertul cu diamante rusesti" ca parte a sanctiunilor impotriva Rusiei pentru invadarea Ucrainei, a anuntat vineri presedintele Consiliului European, Charles Michel, prezent la summitul G7 de la Hiroshima, transmite AFP, citat de Agerpres."Diamantele rusesti nu sunt vesnice",…

- Pandemia a cam luat sfarșit, dar unele state membre ale UE inca au de platit pentru vaccinurile anti-covid. In contextul excedentului de vaccinuri COVID-19, grupurile farmaceutice Pfizer Inc si BioNTech au venit cu o noua propunere catre Uniunea Europeana, conform careia statele membre sa plateasca…

- Citand surse din apropierea discutiilor, Financial Times sustine ca blocul comunitar negociaza un acord revizuit cu BioNTech/Pfizer, in pofida faptului ca Parchetul European a deschis o ancheta privind contractul initial semnat cu compania americana in primavara lui 2021, relateaza Reuters preluat de…

- Este scandal monstru la Bruxelles, dupa ce Politico a publicat o analiza conform careia 64% dintre vizitele oficiale facute de președintele Consiliului European, Charles Michel s-au realizat cu un avion privat, zbor charter. Astfel, 72 dintre cele 112 calatorii oficiale de la inceperea mandatului sau…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a primit luni, 27 martie, la Palatul Cotroceni, pe președintele Consiliului European, Charles Michel. Cei doi au discutat despre razboiul din Ucraina, despre situația Republicii Moldova, dar și despre aderarea Romaniei la Schengen, transmite digi24.ro .

- Aderarea Romaniei la Spațiul Schengen a fost principalul subiect pe care președintele Klaus Iohannis l-a discutat la Palatul Cotroceni cu președintele Consiliului European, Charles Michel, care susține adoptarea unei decizii pozitive privind aderarea țarii noastre la spațiul de libera circulație in…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a discutat, luni, cu președintele Consiliului European, Charles Michel, iar la finalul intalnii cei doi politicieni au fost intrebați ce parere au despre faptul ca romanii incep sa aiba tot mai puțina incredere in Uniunea Europeana."Ma ingrijoreaza. Este o evoluție…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat, duminica, la telefon cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, despre situatia de securitate din republica si despre reuniunea Comunitatii Politice Europene care va avea loc la 1 iunie 2023, in Republica Moldova, informeaza Moldopres…