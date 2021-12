Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore au fost 803 cazuri noi de COVID-19. Alte 54 de decese au fost raportate de autoritați. La ATI sunt 881 de pacienți cu COVID-19. Pana astazi, 6 decembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.786.839 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.474…

- Atenționare METEO: Cod PORTOCALIU de ninsori abundente si viscol. Zonele vizate Atenționare METEO: Cod PORTOCALIU de ninsori abundente si viscol. Zonele vizate Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o atentionare Cod portocaliu de ninsori abundente si viscol in zonele montane din…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o serie de avertizari Cod galben de intensificari ale vantului si precipitatii in zone din 20 de judete, precum si un Cod portocaliu de ploi abundente in zone din opt judete.Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de joi, intre orele 10:00…

- ASTAZI: Sistare temporara a furnizarii gazelor naturale in Santimbru, Coșlariu și Galtiu pentru efectuarea unor lucrari neplanificate ASTAZI: Sistare temporara a furnizarii gazelor naturale in Santimbru, Coșlariu și Galtiu pentru efectuarea unor lucrari neplanificate Pe fondul unui incident aparut la…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca, miercuri, sunt libere 32 paturi ATI pentru pacientii bolnavi de COVID-19 in toata tara, fiind vorba despre alte paturi decat cele rezervate special pentru persoane cu anumite conditii medicale care sunt si confirmate cu SARS-COV-2. In Bucuresti sunt 5 paturi…