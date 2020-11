Stiri pe aceeasi tema

- CJSU Cluj a adoptat marți o hotarare prin care cere instituirea carantinei in orașul Gherla, unde rata de incidența a cazurilor de Covid a ajuns la 8,44 la mia de locuitori, anunța MEDIAFAX.Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean, a anunțat marți ca propunerea a fost trimisa pentru aprobare…

- Orasul Liverpool va beneficia de un program de testare in masa si rapida a rezidentilor pentru noul coronavirus, care, daca va avea succes, ar putea fi extins si in alte regiuni pentru a contribui la iesirea din lockdown, marcand astfel o premiera in Anglia, a anuntat marti guvernul britanic, citat…

- Autoritațile chineze din Qingdao anunța ca in doar cinci zile vor efectua testele pentru depistarea COVID-19 pe intreaga populație de noua milioane de oameni, relateaza Reuters.Decizia afost luata dupa ce au fost confirmate zeci de cazuri de infectare cu SARS-Cov-2intr-un spital local care trateaza…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson va emite un ordin prin care, incepand de luni, pub-urile si restaurantele vor fi inchise in mare parte din nordul Angliei, inclusiv in Manchester si Liverpool, in incercarea de a opri raspandirea focarelor de COVID-19, conform informatiilor aparute in editia…

- Atacantul senegalez Sadio Mane, de la FC Liverpool, a fost testat pozitiv la noul coronavirus, al doilea caz de infectare dupa cel de marti al spaniolului Thiago Alcantara la campioana Angliei, noteaza AFP. Mane, autor al unui gol in partida cu Arsenal (3-1) de luni, prezinta usoare simptome…

- O persoana neidentificata de la FC Liverpool a fost testata pozitiv la Covid-19, in cadrul stagiului de pregatire pe care campioana Angliei il efectueaza in Alpii Austrieci, conform tabloidului Kronen Zeitung, care citeaza surse anonime.Sursa citata nu a precizat daca este vorba de un jucator…