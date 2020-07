Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 36.691 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, se arata in bilantul transmis pe 18 iulie. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.865 au fost externate, dintre care 22.488 de pacienți vindecați și 2.377 de pacienți asimptomatici, externați…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca situația epidemiologica din județ, conform datelor DSP, se prezinta dupa cum urmeaza: -persoane aflate in carantina: 0; -persoane aflate in izolare (ancheta epidemiologica): 754; -persoane internate in spital: 410 (dintre care 17 la ATI); -persoane externate…

- Departamentul Sanatații din Florida - stat american cu o populație de proporții similare cu cea a Romaniei (circa 21 de milioane de locuitori) - a anunțat duminica nu mai puțin de 15.299 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, un record absolut in ceea ce privește numarul de cazuri inregistrate…

- Constanța inregistreaza, vineri, un numar semnificativ de infectari: 20 de cazuri in 24 de ore. Sunt cele mai multe infectari cu coronavirus din 11 aprilie, atunci cand au fost inregistrate 31 de cazuri și cand Romania se apropia de varful crizei COVID-19. Vineri, la nivel național, au fost inregistrate…

- Alte 614 infectari cu noul coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore, dupa ce miercuri, Romania a inregistrat 555 de cazuri. Cu datele raportate joi, au fost confirmate 30.789 de cazuri de Covid-19 in Romania.

- Numarul cazurilor noi de coronavirus din ultimele 24 de ore a scazut la 125, dar a scazut dramatic si numarul de teste efectuate, care se ridica la 2.915, adica mai puțin de jumatate fața de ziua anterioara. nullLa ora 13:00, autoritatile vor anunta noul bilant al infectatilor cu coronavirus, repartitia…

- Numarul de cazuri confirmate de coronavirus din Romania a ajuns miercuri la 11.978, dupa raportarea a 362 de cazuri noi. Pana astazi, 29 aprilie... The post Coronavirus in Romania: 362 de cazuri noi de imbolnavire, bilanțul a urcat la 11.978. 3.569 de persoane au fost declarate vindecate. Record de…