Potrivit cifrelor oficiale, India a trecut pragul de 400.000 de persoane care au murit din cauza coronavirusului. Insa, potrivit multor experți, numarul morților ar depași cu mult un milion , dupa un focar galopant al epidemiei din aprilie și mai, care a copleșit spitalele din țara. India este a treia țara din lume care a […]