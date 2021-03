Stiri pe aceeasi tema

- Specialistul german in farmacologie Fritz Soergel a asemanat cu o "Ruleta Ruseasca" decizia Comitetului International Olimpic (CIO) de a organiza Jocurile de la Tokyo in plina pandemiei de coronavirus, exprimandu-si totodata temerea ca noile variante ale virusului s-ar putea raspandi cu ocazia competitiei,…

- La o saptamana dupa ce handbalul masculin din Romania s-a facut de ras, baietii fiind invinsi, acasa, de Kosovo (25-30), Neagu si colegele ei au sansa calificarii la Jocurile Olimpice de la Tokyo. La Podgorica, soarta tricolorelor se decide in doua zile.

- Sportivii sunt incurajati sa se vaccineze impotriva Covid-19, inaintea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, insa vaccinarea nu va fi obligatorie, a declarat joi vicepresedintele Comitetului International Olimpic (CIO), australianul John Coates, citat de AFP, potrivit Agerpres. "Vaccinarea nu este…

- Agentia Mondiala Antidoping (AMA/WADA) le recomanda sportivilor sa se vaccineze impotriva Covid-19, minimalizand totodata temerile legate de posibilitatea ca vaccinurile sa contina substante interzise, informeaza agentia Kyodo. Agentia a tinut sa-i linisteasca pe sportivi, ingrijorati…

- O prima serie de reguli pe care sportivii și oficialii participanți la Jocurile Olimpice și Paralimpice de la Tokyo vor trebui sa le respecte, inaintea, in timpul și dupa terminarea intrecerilor au fost incluse in The Playbook for Athletes and Officials - ghidul realizat de organizatorii JO de la Tokyo,…

- Comitetul Olimpic Ungar a anuntat, vineri, startul campaniei de vaccinare a sportivilor împotriva Covid-19, în perspectiva Jocurilor Olimpice de la Tokyo, relateaza L’Equipe.În campania de vaccinare sunt inclusi sportivii care ar putea participa la JO de vara de la Tokyo,…

- ​Ministerul Tineretului si Sportului a anuntat miercuri ca sportivii din loturile olimpice si membrii staff-urilor tehnice vor fi vaccinati anti-COVID-19 în etapa a doua a campaniei nationale, care include populatia cu grad de risc si lucratorii care desfasoara activitati în domenii esentiale."Ministerul…

- Guvernul Japoniei intentioneaza sa organizeze Jocurile Olimpice de la Tokyo in aceasta vara, fara a face din vaccinarea impotriva coronavirusului o conditie pentru participarea la competitie, informeaza agentia DPA, citat de agerpres.ro.