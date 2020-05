Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 45 de ani, infectat cu COVID-19, este internat in stare grava la Spitalul Judetean din Galati. Medicii fac apel la donatorii de plasma ca sa contribuie la salvarea pacientului. Plasma umana poate fi...

- Starea de sanatate a lui IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Radauților este in continuare delicata, insa medicii fac eforturi pentru a-l salva. Mai mult de atat, se pare ca acesta a primit trei doze de plasma de la pacienți vindecați de coronavirus.

- Intervențiile care in strainatate au salvat deja mii de vieți, au inceput sa se faca și in Romania. Trei pacienți internați la secția ATI de la Institutul „Matei Balș” din Capitala, diagnosticați cu COVID-19 și aflați in stare grava au primit plasma de la donatori vindecați. Acest tip de tratament…

- Premiera medicala la Institutul „Matei Balș” din Capitala: trei pacienți cu COVID-19 aflați in stare grava in secția ATI a unitații au primit plasma de la donatori vindecați. Acest tip de tratament este folosit in peste 30 de țari impotriva...

- Premiera medicala la Institutul „Matei Balș” din Capitala: trei pacienți cu COVID-19 aflați in stare grava in secția ATI a unitații au primit plasma de la donatori vindecați. Acest tip de tratament...

- 20 de barbați vindecati de COVID-19 au donat deja plasma pentru pacienții aflati in stare grava. Potrivit directorului Centrului Național de Transfuzie a Sangelui, Svetlana Cebotari, alti 15 barbati s-au inscris sa doneze saptamana viitoare.

- Romanii infectați cu coronavirus vor fi tratați cu plasma recoltata de la pacienții vindecați, care teoretic au dezvoltat anticorpi. Ordinul de ministru prin care se stabilieste protocolul de recoltare de plasma umana de la pacientii vindecati de COVID-19 a fost semnat astazi de Nelu Tataru.

- Circa 100 de persoane vindecate de Covid-19 ar putea dona plasma pentru a salva viața altor pacienți, aflați in stare grava. Desprea aceasta a anunțat șeful Catedrei Boli infecțioase a Spitalului „Toma Ciorba”, doctorul in științe medicale Tiberiu Holban, astazi dimineața.