- ​Presedintele Klaus Iohannis a participat, joi, la reuniunea Consiliului European, în format de videoconferinta, context în care a facut un apel catre liderii europeni în favoarea apararii, consolidarii si unitatii Uniunii Europene, subliniind ca aceasta se afla într-o situatie…

- Deși statele membre UE sunt nemulțumite de inceputul lent al campaniilor de imunizare a populației, fondatorul BioNTech, Ugur Sahin, crede ca aceste probleme sunt temporare.El s-a declarat optimist ca pana la sfarșitul verii cele mai multe țari europene, precum și Statele Unite, nu vor mai avea nevoie…

- Ugur Șahin, CEO BioNTech și unul dintre inventatorii vaccinului împotriva Covid-19 produs în colaborare cu Pfizer, este de parere ca virusul va fi pus sub control în majoritatea țarilor europene pâna la sfârșitul verii lui 2021. …

- Secretarul de stat Raed Arafat a explicat in ce masura si in ce conditii mai este necesar sau nu un test pentru COVID-19, in cazul in care persoana s-a imunizat si detine un certificat de vacciare. Raed Arafat a precizat ca oamenii care au avut COVID-19 sau detin un certificat de vaccinare sunt, din…

- Comisia Europeana a oferit clarificari duplimentare dupa ce presedintele institutiei, Ursula von der Leyen, a anunța, luni, un proiect legislativ al certificatului medical european. CE a precizat ca statele membre vor trebui sa stabileasca singure utilitatea potentialului document. "Noi pregatim un…

- Presedintele Emmanuel Macron a promis marti ca pana la sfarsitul verii acestui an va fi disponibil pentru ''toti francezii care il doresc'' un vaccin impotriva COVID-19, transmite dpa. Citește și: S-a facut marea imparțeala a prefecților: lista județelor adjudecate de PNL, USR-PLUS și UDMR''Pana…

- Presedintele Klaus Iohannis participa joi, 21 ianuarie, de la ora 19.00, la o videoconferința cu membrii Consiliului European pe tema masurilor privind gestionarea pandemiei de COVID-19. Videoconferinta liderilor UE vine in contextul dezbaterilor pe tema posibilei introduceri a unui pasaport…