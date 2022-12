Covid-19. UE nu găsește un acord privind primirea călătorilor din China In timp ce numarul cazurilor de Covid-19 explodeaza in China și populația țarii va putea in curand sa calatoreasca fara constrangeri sanitare, cele 27 de țari UE s-au intalnit joi la Bruxelles pentru a incerca sa se coordoneze. In timp ce Italia și Spania tocmai au reintrodus controalele obligatorii la sosire in țarile lor, alte […] The post Covid-19. UE nu gasește un acord privind primirea calatorilor din China first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

