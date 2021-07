Nu conteaza daca sunt testați sau vaccinați: frontierele americane raman inchise momentan pentru calatorii internaționali, a anunțat luni, 26 iulie, Casa Alba, invocand raspandirea rapida a variantei Delta, in ciuda apelurilor la reciprocitate din partea europenilor in special. „Menținem in acest stadiu restricțiile de calatorie existente”, a spus purtatorul de cuvant al Casei Albe, Jen […] The post Covid-19. UE cere degeaba reciprocitate. Frontierele SUA raman inchise first appeared on Ziarul National .