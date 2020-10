Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ucrainean a prelungit miercuri pana la 31 decembrie starea de urgenta impusa in luna martie pentru a face fata epidemiei de COVID-19, a anuntat premierul Denis Smigal, potrivit agentiei EFE. ''In lume si in Ucraina incidenta COVID-19 creste. Prin starea de urgenta sprijinim…

- Spania decreteaza stare de urgența, pentru a doua oara de la debutul pandemiei, informeaza euronews . Decizia a fost luata de guvern, in cadrul unei ședințe extraordinare a consiliului de miniștri. Guvernul de la Madrid a decis sa anunțe o stare de alerta pentru 15 zile, presa locala citata de euronews…

- Hotararea a fost aprobata, miercuri, in sedinta de Guvern si cuprinde masurile propuse de catre Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, conform News.ro. Noile restrictii, anuntate de Guvern. Raed Afarat explica de cand masca devine obligatorie in toate spatiile deschise Guvernul a anuntat…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea prin care se prelungește stare de alerta de la 15 octombrie. Aceasta include, printre altele, restricții pentru cetațenii care vin din alte state ale UE.

- Ucraina a prelungit starea de urgenta pana la sfarșitul anului 2020, pentru a opri raspandirea COVID-19.Pana acum, Ucraina are 271 de mii de cazuri confirmate și a inregistrat 5122 de decese.Decizia a fost aprobata astazi de Cabinetul de miniști.

- Guvernul aproba in ședinta de astazi modificarea Anexei 3 la HG 782/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, incepand cu data de 15 octombrie, in acord cu propunerile adoptate prin Hotararea 47 aprobata luni in Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. Anunțul a fost facut…

- Guvernul slovac a aprobat miercuri instituirea starii de urgenta incepand de joi, 1 octombrie, ca reactie la cresterea numarului de infectari cu coronavirus, a anuntat premierul Igor Matovic pe Facebook, potrivit Agerpres.

- Guvernul se va reuni luni in sedinta pentru a aproba hotararea privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei cu inca 30 de zile.Citește și: EXCLUSIV - 22 de primari PSD și 3 primari ALDE din Giurgiu, care au trecut la PNL, marii caștigatori ai imparțirii fondurilor de la GuvernPremierul…