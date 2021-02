Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele unui studiu efectuat recent in Marea Britanie indica diferențele dintre simptomele cunoscute pana acum ale bolii COVID-19 și cele ale noii tulpini britanice a virusului. „Tusea, oboseala, durerea in gat și durerile musculare” sunt simptomele cele mai comune ale noii tulpini de coronavirus,…

- Numarul contaminarilor cu SARS-CoV-2, la nivel mondial, a depasit 100 de milioane, la mai putin de trei luni dupa ce a fost atins pragul de 50 de milioane de cazuri, potrivit datelor compilate de Universitatea Johns Hopkins. Dupa un an de cand orasul Wuhan si provincia Hubei din China erau…

- O varianta noua a coronavirusului identificata in Africa de Sud poate evita anticorpii care o ataca prin intermediul tratamentelor care folosesc plasma de la pacienti recuperati dupa Covid-19 si ar putea reduce eficacitatea vaccinurilor actuale, au declarat, miercuri, cercetatori citati de Reuters,…

- Varianta de coronavirus depistata in Marea Britanie continua sa se raspandeasca in intreaga lume si era prezenta saptamana trecuta in 60 de tari si teritorii, cu 10 mai mult decat la data de 12 ianuarie, a declarat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).Varianta sud-africana, care, la fel ca…

- Inca o tulpina a virusului SARS-CoV-2 a fost identificata in Japonia. Patru persoane din Tokyo au fost confirmate la data de 2 ianuarie. Acestea s-au intors din Amazon și au ajuns pe Aeroportul Haneda, unde...

- Spania a confirmat sambata primele patru cazuri de contaminare cu noua varianta britanica a Covid-19, a anuntat guvernul de la Madrid, noteaza Le Figaro, potrivit Mediafax. Tulpina britanica a virusului a fost depistata deja in Franța, Germania, Italia, Danemarca, Olanda.

- Guvernul britanic a anuntat, miercuri, ca mari parti din Anglia vor fi plasate sub cele mai stricte restrictii pentru combaterea Covid-19, in conditiile in care noua tulpina a coronavirusului, extrem de contagioasa, se extinde in Marea Britanie, urcand numarul cazurilor la un nivel record, transmite…

- Zborurile din Marea Britanie spre Romania ar putea fi interzise in urmatoarea perioada, dupa ce specialiștii din Regatul Unit au descoperit o noua tulpina Covid-19. Potrivit autoritaților, aceasta este mai greu de depistat și de ținut sub control.