Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a repetat afirmația evident falsa conform careia numarul de cazuri de coronavirus este in creștere pentru ca a crescut și numarul testarilor: „Știți de ce avem atat de multe cazuri? Pentru ca testam atat de mult. Intr-un fel e bine, intr-un alt fel este prostesc”, relateaza The Independent.

- In ceea ce privește evoluția epidemiei, Raed Arafat a spus ca este posibil ca peste zece zile Romania sa aiba intre 5.000 si 7.000 de noi cazuri de imbolnaviri cu Covid-19 deoarece raspandirea comunitara a virusului este foarte extinsa. „Daca nu se va rezolva problema raspandirii si va continua in acelasi…

- Noi cazuri de COVID-19 au fost confirmate printre apropiații lui Donald Trump. Un consilier de la Casa Alba, Stephen Miller, si un inalt oficial militar sunt infectati, relateaza BBC, transmite digi24.ro.

- Doctorului Li-Meng Yan, un virolog chinez care a susținut ca noul coronavirus a fost „creat de om” intr-un laborator din Wuhan și care spune ca este cercetator la Școala de Sanatate Publica a Universitații din Hong Kong, i-a fost suspendat contul pe Twiter la inceputul acestei saptamani, noteaza The…

- Potrivit datelor centralizate de Directia de Sanatate Publica Vaslui, pe ultimele doua sapamani ale lunii august, cele doua mari municipii ale judetului reprezinta zonele cu cel mai mare risc de infectare cu virusul SARS-CoV-2.

- Numarul contaminarilor si deceselor cauzate de Covid-19 este in continua crestere, scrie larepubblica . In India, au fost depașite trei milioane de cazuri. Cu 61.408 noi infectati in ultimele 24 de ore, totalul a ajuns la 3,1 milioane. Este țara asiatica cu cel mai mare numar de persoane infectate cu…

- Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, crede ca e probabil ca aproximativ " jumatate de milion de oameni din Romania sa fi trecut deja prin boala". Rafila a explicat, la Digi 24, ca in momentul apariției unei astfel de infecții virale "numarul de cazuri diagnosticate…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, considera ca scaderea numarului de infectari zilnice cu virusul SARS-CoV-2 s-ar putea produce peste o saptamana si jumatate, cu conditia ca romanii sa respecte regulile impuse de autoritati, inclusiv masca in spații deschise. Luni, intr-o conferința de presa la Galați,…