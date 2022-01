Covid-19, trambulină pentru furturile de catalizatoare auto In ultimele luni, din Europa și pana in SUA, hoții au avut o noua pasiune: convertizoarele auto catalitice. Furturile de catalizatoare au explodat, pe fondul pandemiei Covid-19. Unii șoferi nu știu ca sub mașina lor este o comoara prețioasa. Inainte de a iesi prin eșapament, gazele toxice emise de motor (monoxid de carbon, oxid de […] The post Covid-19, trambulina pentru furturile de catalizatoare auto first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

