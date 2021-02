Stiri pe aceeasi tema

- In Timiș, in ultimele 24 de ore, au fost confirmate 170 de imbolnaviri cu Covid-19, cele mai multe in Timișoara: 81. Au decedat cinci timișeni in ultimele 24 de ore. 1.096 de teste au fost efectuate in acest interval de timp. Un nou caz pozitiv a fost depistat in focarul de la firma privata Casaevall.

- In Timiș, in ultimele 24 de ore, au fost confirmate 172 de noi imbolnaviri cu Covid-19, cele mai multe in Timișoara: 113. Au mai decedat 9 timișeni in ultimele 24 de ore. 2.754 teste au fost efectuate de marți pana miercuri in județ. Sunt 8 focare de coronavirus active.

- In Timiș, in ultimele 24 de ore, au fost confirmate 190 de noi imbolnaviri cu Covid-19, cele mai multe in Timișoara: 99. Au mai decedat 4 timișeni de luni pana marți, iar totalul deceselor in județ, de la debutul pandemiei, ajunge la 740. DSP Timiș anunța ca inca un focar este activ la Spitalul Municipal…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, alte 258 de persoane au fost confirmate cu Covid-19, fiind efectuate 2.772 de teste. Rata de infectare in Timis a ajuns la 4,24, dupa ce in ziua precedenta a fost 4,16. Persoanele infectate din judetul Timis sunt din urmatoarele localitati: Timișoara –119; Dumbravița…

- Opt focare de coronavirus sunt active vineri, 8 ianuarie, in județ. In ultimele 24 de ore a mai fost confirmat un focar la un camin privat pentru persoane varstnice, iar in alte doua focare a crescut numarul celor infectați. Pentru Timiș au fost raportate astazi 306 de noi infectari cu SARS-COV-2, cele…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș au fost confirmate 288 de noi cazuri de COVID-19. Peste jumatate dintre acestea sunt in Timișoara. De asemenea, a aparut un focar nou, la o asociație din oraș.

- In Timiș, in ultimele 24 de ore, 97 de persoane au fost confirmate pozitiv cu COVID-19, cele mai multe la Timișoara: 42. Raman active 8 focare in județ, cel de la Spitalul de Psihiatrie Jebel fiind inchis.

- In Timiș, de luni (30 noiembrie) pana marți (1 decembrie) au fost depistate 104 de cazuri noi de COVID-19, cele mai multe la Timișoara: 61. De asemenea, in ultimele 24 de ore, șase pacienți infectați cu coronavirus au murit.