- In Timiș, de marți pana miercuri au fost raportate 376 de infectari cu coronavirus, cele mai multe la Timișoara - 236. Aproape 500 de pacienți cu Covid-19 sunt internați in spitalele din județ. Raman opt focare active la aceasta data.

- In Timiș, de vineri, 26 februarie, pana sambata, 27 februarie, au fost confirmate 342 de noi infectari cu coronavirus, peste 200 find din Timișoara. Bilanțul total al deceselor ajunge la 837, opt timișeni infectați cu Covid-19 murind in ultimele 24 de ore.

- In Timiș, in ultimele 24 de ore, au fost confirmate 170 de imbolnaviri cu Covid-19, cele mai multe in Timișoara: 81. Au decedat cinci timișeni in ultimele 24 de ore. 1.096 de teste au fost efectuate in acest interval de timp. Un nou caz pozitiv a fost depistat in focarul de la firma privata Casaevall.

- In Timiș, in ultimele 24 de ore, au fost confirmate 190 de noi imbolnaviri cu Covid-19, cele mai multe in Timișoara: 99. Au mai decedat 4 timișeni de luni pana marți, iar totalul deceselor in județ, de la debutul pandemiei, ajunge la 740. DSP Timiș anunța ca inca un focar este activ la Spitalul Municipal…

- In Timiș, au fost confirmate, in ultimele 24 de ore, 169 cazuri noi de coronavirus. In cursul zilei de ieri au fost carantinate, in județul Timiș, un numar de 329 persoane și au intrat in izolare 165 persoane. Cele mai multe cazuri noi de COVID 19 s-au inregistrat in Timișoara –75, Lugoj -11, Buziaș-3,…

- 3.525 de cazuri noi de coronavirus din peste 32.000 de teste prelucrate. De la inceputul pandemiei și pana acum, in Romania s-au infectat 684.917 persoane. Dintre acestea insa, s-au vindecat peste 614.000. Alte 66 de persoane au murit, iar numarul deceselor a ajuns la 17.035. In stare grava sunt internati…

- 4.403 de cazuri noi de coronavirus confirmate din peste 28.000 de teste, in ultimele 24 de ore. Pana acum s-au infectat peste 668.000 de persoane, din care aproape 597.000 s-au vindecat. Alte 86 de persoane au murit, iar numarul deceselor a ajuns la 16.592. In stare grava sunt internati acum 1100 de…

- Opt focare de coronavirus sunt active vineri, 8 ianuarie, in județ. In ultimele 24 de ore a mai fost confirmat un focar la un camin privat pentru persoane varstnice, iar in alte doua focare a crescut numarul celor infectați. Pentru Timiș au fost raportate astazi 306 de noi infectari cu SARS-COV-2, cele…