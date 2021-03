Stiri pe aceeasi tema

- In Timiș, de luni pana marți au fost raportate 411 infectari cu coronavirus, cele mai multe la Timișoara - 197. Peste 500 de pacienți cu Covid-19 sunt internați in spitalele din județ, unde nu mai sunt locuri la ATI.

- In Timiș, de vineri, 26 februarie, pana sambata, 27 februarie, au fost confirmate 342 de noi infectari cu coronavirus, peste 200 find din Timișoara. Bilanțul total al deceselor ajunge la 837, opt timișeni infectați cu Covid-19 murind in ultimele 24 de ore.

- In Timiș, in ultimele 24 de ore, au fost confirmate 257 de noi imbolnaviri cu Covid-19, dintre care 129 in Timișoara. Timișul este județul cu cel mai mare numar de cazuri raportate, dupa Municipiul București. A murit o persoana in ultimele 24 de ore. A fost raportat un nou focar de coronavirus in județ,…

- In Timiș, in ultimele 24 de ore, au fost confirmate 240 de noi imbolnaviri cu Covid-19, dintre care 111 in Timișoara. Județul este pe locul doi ca numar de cazuri, dupa Cluj. Au murit patru timișeni in ultimele 24 de ore. 2.006 de teste au fost efectuate in acest interval de timp. Au fost raportate…

- In Timiș, in ultimele 24 de ore, au fost confirmate 170 de imbolnaviri cu Covid-19, cele mai multe in Timișoara: 81. Au decedat cinci timișeni in ultimele 24 de ore. 1.096 de teste au fost efectuate in acest interval de timp. Un nou caz pozitiv a fost depistat in focarul de la firma privata Casaevall.

- In Timiș, in ultimele 24 de ore, au fost confirmate 190 de noi imbolnaviri cu Covid-19, cele mai multe in Timișoara: 99. Au mai decedat 4 timișeni de luni pana marți, iar totalul deceselor in județ, de la debutul pandemiei, ajunge la 740. DSP Timiș anunța ca inca un focar este activ la Spitalul Municipal…

- In județul Timiș au fost raportate 127 de noi infecții cu coronavirus, in ultimele 24 de ore. Cele mai multe sunt la Timișoara: 67. Cinci pacienți din județ bolnavi de Covid-19 au murit, iar alți 56 sunt la ATI.

- In Timiș au fost confirmate cu Covid-19, in ultimele 24 de ore, 249 de persoane, conform reprezentanților Prefecturii Timiș, cele mai multe in Timișoara: 158. Numarul deceselor persoanelor cu Covid-19 in Timiș, de la inceputul pandemiei, a depașit pragul de 500.