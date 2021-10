Covid-19: Terapia multidrog care reduce spitalizarea și decesele Un studiu, efectuat in ambulatorii din Tlaxcala, Mexic, a analizat eficacitatea unei terapii multidrog și a ajuns la concluzia ca aceasta imbunatațește recuperarea și previne spitalizarea și decesele in cazul pacienților Covid-19, anunța PubMed.gov. Terapia propusa de acest studiu consta in ivermectina, azitromicina, montelukast și acid acetilsalicilic (terapie TNR4). A fost efectuat un studiu comparativ de eficacitate in randul a 768 de cazuri confirmate de SARS-CoV-2 cu varste intre 18 și 80 de ani, care au primit ingrijiri in ambulatorii la Ministerul Sanatații din Tlaxcala. Un total de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

