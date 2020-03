Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Budapesta a instituit starea de pericol pe intreg teritoriul Ungariei, interzicand intrarea in țara a celor care vin din Italia, China, Iran sau Coreea de Sud, cu excepția maghiarilor, transmite MTI.

- Ungaria a declarat miercuri stare de urgenta pentru a aplica masurile de prevenire a raspandirii coronavirusului. Ungaria a interzis accesul persoanelor venite din Italia, China, Coreea de Sud si Iran, cu exceptia cetatenilor ungari, care vor trebui sa ramana doua saptamani in izolare la domiciliu,…

- Numarul oamenilor infectați cu coronavirus in intreaga lume se apropie de un nou prag: 120 de mii de persoane. Italia, țara cea mai grav afectata dupa China, intrata in carantina, anunța peste 10 mii de contaminari și mai bine de 630 de decese.

- CHIȘINAU, 10 mart – Sputnik. Masuri fara precedent in Italia. Intreaga țara intra in carantina din aceasta dimineața. Decizia a fost luata in contextul in care luni alte aproape 100 de persoane au murit din cauza noului coronavirus, scrie presa internaționala.Пресс-служба Департамента здравоохранения…

- Datorita raspandirii coronavirusului in mai multe tari din Europa, Asia si nu numai, executivul de la Bucuresti a luat mai multe masuri de precautie in acest sens. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat ca Romania suspenda zborurile dinspre si catre Italia, China, Iran si Coreea de Sud: Astfel,…

- Numarul cazurilor de coronavirus confirmate in Italia a crescut vineri la 4.636, fata de 3.858 cu o zi inainte. Seful agentiei de protectie civila a spus ca, dintre cei contaminati initial cu noul coronavirus, 523 s-au restabilit complet, fata de 414 cu o zi inainte. Epidemia este concentrata…

- Industria cinematografica mondiala se confrunta cu pierderi de 5 miliarde de dolari dupa ce epidemia provocata de COVID-19 a dus la restrictii in China, Coreea de Sud si Italia. Salile de cinema din China sunt inchise iar incasarile din Coreea de Sud si din Italia au scazut, scrie Hollywood Reporter,…

- Opt maimuțe au fost infectate cu coronavirus pentru a se testa un vaccin care ar duce la stoparea epidemiei. Potrivit oamenilor de știința de la Institutul Național de Medicina din Statele Unite, acesta s-a dovedit eficient in tratarea animalelor cu Covid-19.Pe parcursul experimentului, maimuțele au…