COVID-19 - Țara care va folosi localizarea prin GPS pentru a verifica respectarea carantinei Creșterea incidenței ratei de infectare iciuda unei excelente campanii de vaccinare a determinat autoritațile israeliene sa foloseasca mesaje text si localizarea prin GPS pentru a verifica daca persoanele care se intorc din tarile cu o incidenta deosebit de mare a cazurilor de COVID-19 respecta regulile de carantina, relateaza luni dpa, potrivit Agerpres. Oamenii vor primi un mesaj text cu un link si vor trebui sa-l acceseze pentru a impartasi coordonatele GPS cu autoritatile in timpul carantinei de o saptamana, a explicat luni un purtator de cuvant al ministrului securitatii publice Omer Bar-Lev.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Israelul va folosi mesaje text si localizarea prin GPS pentru a verifica daca persoanele care se intorc din tarile cu o incidenta deosebit de mare a cazurilor de COVID-19 respecta regulile de carantina, relateaza luni agerpres.

- Israelul va folosi mesaje text si localizarea prin GPS pentru a verifica daca persoanele care se intorc din tarile cu o incidenta deosebit de mare a cazurilor de COVID-19 respecta regulile de carantina, relateaza luni dpa. Oamenii vor primi un mesaj text cu un link si vor trebui sa-l acceseze pentru…

- Ministrul securitatii publice din Israel a anunțat luni ca țara va utiliza mesaje text si localizarea prin GPS pentru a verifica daca persoanele care se intorc din tarile cu o incidenta deosebit de mare a cazurilor de COVID-19 respecta carantina obligatorie de o saptamana, relateaza dpa, citata de Agerpres…

- Rata de vaccinare nu are nicio legatura cu numarul de cazuri Covid, in creștere sau in scadere constanta, din diferitele zone ale lumii. Autoritațile dau vina pe varianta Delta, pe turismul dezvoltat din unele state și, mai nou, pe indisciplina populației, cum este cazul Israelului. Din momentul in…

- Autoritatile elene au reimpus, joi, restrictii in restaurante, baruri si discoteci, dupa creșterea alarmanta a cazurilor de COVID-19. Grecia a ridicat cea mai mare parte a restrictiilor pentru calatorii si activitati recreative, eliminand si purtarea obligatorie a mastii in spatiile deschise, fiind…

- Noul lockdown de sapte zile vizeaza atat orasul Melbourne, dar si intregul stat Victoria, a anuntat prim-ministrul interimar al acestui stat australian, James Merlino, in conditiile in care numarul cazurilor asociate acelui focar s-a dublat si a ajuns la 26.Pana joi, in statul Victoria numarul cazurilor…

- Insulele Seychelles au raportat miercuri o creștere record a numarului de infecții cu coronavirus, in pofida faptului ca țara insulara a vaccinat deja 85% din populație, preponderent cu vaccinul chinezesc dezvoltat de Sinopharm, relateaza CNN. Ministrul sanatații din aceasta țara a raportat 497 de noi…

- Potrivit datelor facute publice miercuri de Agentia sud-coreeana pentru prevenirea si controlul bolilor (KDCA), vaccinul Pfizer/BioNTech a avut o eficienta de 89,7% in prevenirea infectarilor cu noul coronavirus la doua saptamani dupa administrarea primei doze, in timp ce vaccinul AstraZeneca, de 86%…