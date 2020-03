Stiri pe aceeasi tema

- Italia este in continuare cea mai afectata țara din Europa de coronavirus, iar in ultimele 24 de ore s-au configurat numere triste in Peninsula. CORONAVIRUS // Rica Raducanu, doborat din cauza situației din Romania: „Am doar ganduri nasoale, tata!” Autoritațile italiene au anunțat in aceasta seara decesul…

- Fotbalul românesc, la fel precum cel din toata lumea, a luat o pauza pe termen nedeterminat din cauza pandemiei de coronavirus. Ciprian Deac, jucator al celor de la CFR Cluj, a vorbit despre cum trateaza Dan Petrescu izolarea în vremea pandemiei de coronavirus. Ciprian Deac, despre izolarea…

- În plina pandemie de coronavirus, cluburile de fotbal s-au vazut nevoite sa ia tot felul de decizii, problemele financiare fiind inevitabile într-o asemenea situație de criza. Multe dintre echipele mari ale Batrânului Continent au anunțat scaderi de salarii pe perioada pandemiei,…

- Clubul Corona Brasov este prima victima a pandemiei de coronavirus. „Gazeta Sporturilor“ dezvaluie ca sefii clubului au dispus desfacerea tuturor contractelor de munca ale sportivilor si angajatilor, invocand „caz de forta majora“ din cauza pandemiei de coronavirus.

- Ziarul Unirea Masuri excepționale și pentru competitorii de la powerlifting din Romania, din cauza pandemiei de coronavirus! ”Contextul presupune disciplina și tarie de caracter”, transmit reprezentanții FRP Pandemia de coronavirus a dus intregul sport de pe mapamond intr-un punct critic, evenimentele…

- A fost inregistrat primul deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus pe teritoriul Romaniei, transmite GCS.Vezi și: Ministrul Apararii din Israel ofera cel mai important sfat anti-coronavirus: 'Mai important decat distantarea sociala, mai important decat testarea' (VIDEO) „Este…

- Concursul Eurovision a fost anulat, au anunțat miercuri organizatorii. Cel mai probabil, competiția ar urma sa aiba loc abia anul viitor, in 2021.Ediția din acest an a competiției muzicale era programata pentru 16 mai, la Rotterdam.„In ultimele saptamani, am explorat multe opțiuni alternative pentru…

- Wizz Air suspenda toate zborurile catre nordul Italiei, din cauza epidemiei cu coronavirus. Ce se intampla cu rezervarile deja facute Operatorul low-cost Wizz Air a anunțat ca iși suspenda zborurile pe rutele spre Treviso (TSF) și Bergamo (BGY), din cauza blocarii nordului Italiei ca urmare a masurilor…