Alimente cu maxima influenta in prevenirea si vindecarea cancerului ovarian

Dieta are o influenta mare in prevenirea, cat si in vindecarea cancerului ovarian. Dincolo de consumul unei varietati abundente de produse proaspete si limitarea consumului de lactate, carne si zahar, anumite alimente tintesc in mod specific celulele… [citeste mai departe]