Statele Unite au aprobat 661.000 de imprumuturi catre micile afaceri, in valoare totala de 168 miliarde dolari, in conformitate cu programul adoptat luna trecuta pentru stimularea economie, afectata de pandemia de coronavirus (COVID-19), a anuntat vineri consilierul economic al Casei Albe, Larry Kudlow, transmite Reuters potrivit Agerpres. "Avem acum 661.000 de imprumuturi aprobate, in valoare totala de 168 miliarde dolari", a declarat Kudlow intr-un interviu acordat retelei de televiziune Fox.



Din programul de stimulare a economiei SUA, de 2.300 miliarde dolari, 349 miliarde dolari…