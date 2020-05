Stiri pe aceeasi tema

- Detinuti din inchisori din comitatul Los Angeles incearca sa se infecteze cu noul coronavirus, in speranta de a fi eliberati, indica o inregistrare video si o serie de dovezi stranse din penitenciare, a anuntat luni seriful local Alex Villanueva, relateaza agerpres.ro.

- Inchisorile de pe teritoriul Statelor Unite au devenit adevarate epicentre coronavirus – cel puțin 30.000 de deținuți și angajați sunt contaminați. Aproximativ 21.000 de detinuti si 9.000 de agenti sunt cazuri confirmate, potrivit cifrelor compilate de Facultatea de Drept a Universitatii California,…

- Mafiotii in varsta, eliliberati din inchisori din cauza ingrijorarilor ca ar putea sa se infecteze cu noul coronavirus in centrele italiene de detentie aglomerate, ar putea fi reincarcerati in curand, a anuntat miercuri ministrul Justitiei, Alfonso Bonafede, in urma nemultumirilor publice, transmite…

- Presedintele turc Recep Erdogan a anuntat luni seara ca in viitorul weekend va fi impusa o interdictie de circulatie a persoanelor in 31 de orase si provincii din Turcia in scopul limitarii raspandirii noului coronavirus. Parlamentul Turciei a adoptat luni seara o lege aproband eliberarea a zeci de…

- Procurorul general al Statelor Unite, William Barr, a ordonat eliberarea mai multor detinuti din cauza pandemiei de Covid-19 si a avertizat ca inchisorile se confrunta cu situatii de urgenta, scrie The Guardian.