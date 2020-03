Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii devin noul epicentru al pandemiei si au acum mai multe cazuri de coronavirus confirmate decat orice alta țara, cu peste 85.500 de teste pozitive, potrivit BBC . Conform ultimelor cifre colectate de Universitatea Johns Hopkins, SUA au depașit China (81.782 cazuri) și Italia…

- Statele Unite ale Americii au devenit cel mai mare focar global, dupa ce ,ieri, numarul de cazuri de infectare cu coronavirus a ajuns la aproape 85.000. Donald Trump, președintele american, a spus ca cifrele reprezinta „un tribut adus cantitații de teste pe care le facem”.SUA au acum mai multe cazuri…

- Autor: Petru ROMOȘAN „Distantare sociala”, claustrare, frica, populatie tetanizata, necunoscut inspaimantator – iata cocteilul care ne duce la recesiune, mare criza, harababura sociala, descompunere politica. Vor urma somajul in masa, foametea, alte boli, epidemii etc. Marea criza din 1929-1933 revine…

- Ingradirea pandemiei in tara asiatica, unde virsul a fost detectat in decembrie, ofera o raza de speranta multor tari care in prezent depun eforturi pentru a opri raspandirea COVID-19. Numarul noilor morti in decurs de o zi s-a redus semnificativ in ultimele saptamani in China: numai trei…

- „Am sa va spun ceva GRAV!”. Lucian Mandruța le cere vizitatorilor paginii sale sa iși aloce doua minute din timpul liber pentru a citi ce are de transmis. Legatura cu China și prezentul din Romania e facuta printr-o paralela interesanta. In primul rand, Mandruța se intreaba daca cineva s-a…

- Incet-incet, lucrurile par sa se linișteasca in China, dupa ce marele stat asiatic nu a mai raportat, pentru a treia zi consecutiv, noi cazuri de infecții cu coronavirus, in afara provinciei Hubei.Astfel, in afara orașului Wuhan, din provincia Hubei, care este epicentrul epidemiei cu coronavirus, in…

- Autoritațile din China au anunțat marți ca 98 de persoane infectate cu noul coronavirus au murit luni, iar bilanțul deceselor din țara a ajuns la 1.868, Acestora li se adauga cele cinci decese inregistrate in afara Chinei, in Hong Kong, Taiwan, Japonia, Filipine si unul in Franta, noteaza AFP. Comisia…

- Numarul mortilor provocate in China continentala de noul coronavirus se apropia duminica de 1.700, in timp ce primul deces in afara Asiei a fost raportat in Franta, relateaza AFP. Potrivit primului bilant difuzat duminica de autoritatile chineze, pneumonia virala Covid-19 a provocat moartea a 1.665…