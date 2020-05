Stiri pe aceeasi tema

- Patru din zece romani planuiesc sa calatoreasca dupa ridicarea restrictiilor din 15 mai, iar alegerea se axeaza pe cazari izolate si rezervari fara risc, reiese din rezultatele unui studiu publicat, vineri, de o platforma de rezervari online. Conform cercetarii Travelminit.ro, aproape jumatate…

- COVID-19. Romania se pregatește pentru ieșirea progresiva din starea de urgența, dar veștile venite din alte țari nu sunt foarte imbucuratoare. In Germania, de exemplu, masurile de relaxare au inceput sa fie aplicate inca de acum cateva zile. Insa nemții avertizeaza: imediat dupa ridicarea unora dintre…

- Republica Ceha a relaxat de joi restrictiile impuse cetatenilor sai pentru a impiedica raspandirea epidemiei, dupa ce numarul cazurilor a scazut si autoritatile au concluzionat ca boala se afla sub control, informeaza New York Times.Cehia a ridicat interdictia care le permitea cetatenilor sa iasa din…

- CIPRU: RIDICAREA TREPTATA A RESTRICȚIILOR ȘI REDESCHIDEREA AFACERILOR VITALE, LA INCEPUTUL LUNII MAICabinetul a aprobat astazi, 15 aprilie, un plan pentru ridicarea treptata a restricțiilor și redeschiderea afacerilor vitale, la inceputul lunii mai, cu condiția ca datele epidemiologice sa o permita,…