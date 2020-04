Stiri pe aceeasi tema

- Stefan Mandachi a reusit sa vanda 100.000 de cm patrati din autostrada de un metru pe care a construit-o la Suceava, in semn de protest fata de lipsa autostrazilor din regiunea Moldovei. Suma donata pana acum de oameni din tara si din strainatate pentru este de un milion de euro. Banii vor fi folositi…

- Inedita campanie de strangere de fonduri pentru dotarea spitalelor cu cele necesare in lupta cu coronavirusul, inițiata de antreprenorul sucevean Ștefan Mandachi, care "vinde" primul metru de autostrada din Moldova, centimetru cu centimetru, a stabilit deja o performanța – primul ...

- Omul de afaceri Stefan Mandachi anunta ca a fost atins pragul de 1 milion de euro in cadrul campaniei caritabile pe care a initiat-o in sprijinul luptei cu epidemia din judetul Suceava, zona afectata cel mai grav din toata tara. "1.000.000 EURO!!! One million din donatii! Deja 100.000 cm2…

- ING Bank Romania impreuna cu partenerii ONG contribuie la reducerea suprasolicitarii sistemului medical cu o donație totala de 330.000 euro direcționați catre achiziția de echipamente de protecție și teste, dar și catre dezvoltarea unor platforme oficiale de informare publica. De asemenea, ING Bank…

- Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa, cere autoritatilor centrale sa ia masuri pentru blocarea extinderii focarului de Covid-19 aparut la Suceava, precizand ca trebuie oprit transferul pacientilor de la spitalul din Suceava catre spitale din Iasi, Botosani si Neamt.

- Omul de afaceri sucevean, Stefan Mandachi, cel care a construit la Suceava primul metru de autostrada din Moldova, considera ca cea mai logica normala si urgenta masura care trebuie luata cat mai rapid este inchiderea tuturor mall-urilor. Stefan Mandachi a spus ca desi 95% din afacerile sale sunt in…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat la protestul organizat de Ștefan Mandachi de Ziua Unirii, la primul metru de autostrada din Moldova, spunand ca „este un protest interesant”, scrie Mediafax.Iohannis a spus la Iași ca i se pare „foarte trist” ca Moldova a ramas „puțin in urma” și din…

- Omul de afaceri sucevean Ștefan Mandachi organizeaza un alt tip de protest la metrul de autostrada pe care l-a construit in Suceava, primul dupa cel care a avut loc in luna martie a anului trecut. Ștefan Mandachi i-a invitat vineri pe suceveni, și nu numai, sa vina alaturi de el la primul metru de ...