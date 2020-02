Stiri pe aceeasi tema

- SUA urmeaza sa evacueze cetatenii americani aflati la bordul navei Diamond Princess, aflat in carantina in Japonia de la inceputul lunii, din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat, sambata, ambasada americana, relateaza AFP, citata de news.ro.Washingtonul a precizat ca va trimite un avion…

- In contextul situației de carantina pe vasul de croaziera „Princess Diamond”, ancorat in portul Yokohama (Japonia), Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene precizeaza ca cei trei cetațeni moldoveni (doi barbați și o femeie), aflati la bordul navei, au o stare

- Este oficial, un roman a fost infectat cu noul virus din China, Covid-19, care a ucis peste 1.300 de persoane. Anunțul a fost facut de reprezentanți ai Ministerului de Externe, care au precizat ca este vorba despre un barbat aflat la bordul navei de croaziera Diamond Princess aflata in carantina in…

- Diamond Princess a fost plasata in carantina pentru doua saptamani pe 3 februarie, cand a ajuns in Yokohama, dupa ce un barbat care debarcase in Hong Kong a fost diagnosticat cu coronavirus. La bordul navei sunt și 17 romani, doi turiști și 15 angajați. In total, numarul bolnavilor de pe vas…

- 17 cetateni romani se afla la bordul unei nave de croaziera care este in carantina in portul japonez Yokohama, dupa ce la bordul acesteia s-au depistat mai multe cazuri de infectare cu coronavirus, a informat, joi, Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit sursei citate, Ambasada Romaniei la Tokyo a fost…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat joi ca 17 cetațeni romani se afla la bordul navei de croaziera aflate in carantina in Japonia, dupa ce un pasager al vasului a fost depistat cu coronavirus. Dintre aceștia, doi sunt turiști, iar ceilalți 15 sunt membri ai echipajului navei, a precizat Ministerul…

- Cel putin zece persoane aflate la bordul unei nave de croaziera sunt infectate cu noul coronavirus, au anuntat miercuri autoritatile japoneze, care au prelungit perioada de carantina pentru cei aproximativ 3.700 de pasageri si membri ai echipajului la 14 zile, informeaza miercuri AFP.

