Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit rezultatelor preliminare ale unui studiu realizat la Sheba Medical Center, varianta Omicron ramane infecțioasa chiar și in randul persoanelor vaccinate contra Covid cu doza a patra, transmite The Jerusalem Post. A patra doza de vaccin Pfizer impotriva coronavirusului crește nivelul de anticorpi…

- Guvernul israelian adopta o noua strategie anti-Covid bazata pe doza a patra de vaccin, pașaportul sanitar și tratamentul antiviral de la Pfizer pentru a evita noile restricții. Aici, se poate bea o cafea la un bar, spune ironic Julien Bahloul, vechi jurnalist franco-israelian, rezident la Tel-Aviv,…

- Peste jumatate din populația Europei ar urma sa fie infectata cu varianta Omicron a coronavirusului in urmatoarele șase-opt saptamani, a declarat marți cel mai inalt oficial european al Organizației Mondiale a Sanatații, citat de Reuters și AFP.Batranul Continent a inregistrat peste 7 milioane de cazuri…

- Pacienții infectați cu SARS-CoV2 ar urma sa fie investigați și sa beneficieze de tratament in centre de evaluare ambulatorie, in incercarea de a se evita supraaglomerarea spitalelor, in valul 5. Ministerul Sanatații intenționeaza sa puna la dispoziție, intr-un timp cat mai scurt, inclusiv o harta interactiva…

- Este vorba de doua antivirale Covid-19: Paxlovid de la Pfizer și molnupiravir de la Merck. Ambele sunt potențial inovatoare și s-a demonstrat ca reduc spitalizarile sau decesele din cauza Covid-19 in cazul pacienților cu risc major. Dar aceste antivirale pot fi eficiente daca sunt administrate cat mai…

- Israelul va incepe administrarea celei de-a patra doze de vaccin anti-coronavirus pacientilor cu sistemul imunitar slabit, a anuntat joi Nachman Ash, director general in ministerul sanatatii, citat de Reuters. Un spital israelian a administrat recent a patra doza de vaccin unui grup pentru testare,…

- Pilula impotriva COVID -19 a laboratorului Pfizer a fost autorizata de urgenta miercuri de catre Agentia americana pentru Alimente si Medicamente (FDA), un pas important in lupta impotriva pandemiei care ar putea permite ca milioane de pacienti sa aiba acces la un tratament, relateaza AFP. ”Aceasta…

- Un numar de 62.005 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 13.710 reprezinta prima doza, 21.370 – doza a doua si 26.925 – doza a treia, a informat, sambata, Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea…