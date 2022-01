Covid-19. Spitalul Județean de Urgență Suceava: 43 de cadrele medicale infectate La Spitalul Județean de Urgența din Suceava au fost confirmate 43 de cadre medicale infectate cu SARS-COV-2, a anunțat dr. Alexandru Clancea, managerul unitații medicale. Potrivit managerului SJU Suceava, printre cei confirmati cu COVID-19 sunt sapte medici, dintre care doi sunt sefi de sectie, 23 de asistente medicale si 12 infirmiere. Majoritatea sunt asimptomatici sau cu forme ușoare de boala și urmeaza tratament la domiciliu, in izolare. Dintre cei 43 confirmați pozitiv, 23 sunt vaccinați anti-Covid. Secțiile de medicina interna, diabet și unitatea de primiri urgențe sunt cele mai afectate.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

